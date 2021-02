Colheita de soja chega a 15% da área plantada no país, diz AgRural

São Paulo, 22 – A colheita de soja da safra 2020/21 no Brasil atingia na última quinta-feira 15% da área plantada no País, ante 9% uma semana antes e 31% em igual período do ano passado, de acordo com levantamento da AgRural. Apesar do ritmo de trabalho mais acelerado nas duas últimas semanas, o índice apurado é o mais baixo para meados de fevereiro em dez anos.

A consultoria informou que na semana passada produtores de soja avançaram com a colheita mesmo em áreas onde o grão está com excesso de umidade, na tentativa de evitar perdas de qualidade mais adiante. Isso porque a previsão é de tempo chuvoso para boa parte do Centro-Oeste, Norte e Nordeste do Brasil nesta segunda quinzena de fevereiro e radares mostram mais chuvas até pelo menos os primeiros dias de março.

“No Sul do País e no sul de Mato Grosso do Sul a semana foi de tempo mais firme, mas a colheita seguiu lenta, com poucas áreas prontas devido ao plantio atrasado e ao alongamento do ciclo das lavouras. No Rio Grande do Sul, onde ainda não há colheita, produtores monitoram a previsão de tempo mais seco até o começo de março, mas o solo tem umidade e, por enquanto, não há risco de perda significativa de produtividade”, reportou a AgRural em comunicado.

A consultoria informou que nesta semana a estimativa de produção de soja será revisada. A projeção de janeiro, a mais recente, foi de 131,7 milhões de toneladas de soja.

Com relação à segunda safra de milho, 24% da área prevista para o Centro-Sul do Brasil estava semeada até quinta-feira passada, 13 pontos porcentuais acima dos 11% de uma semana antes, mas ainda bem atrás dos 51% do período correspondente de 2020.

