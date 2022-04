Colheita de soja chega a 34% da área no RS, diz Emater; chuva afeta trabalhos

SÃO PAULO (Reuters) – A colheita de soja alcançou 34% das áreas cultivadas em 2021/22 no Rio Grande do Sul, ante 19% na semana anterior, com chuvas afetando o andamento dos trabalhos que já estavam atrasados em relação às últimas temporadas, disse a Emater-RS nesta quinta-feira.

No mesmo período do ciclo anterior, a colheita estava em 40% e a média histórica para esta época do ano é de 58%. O atraso vem, principalmente, em função da seca que afetou o Estado nesta safra.

“A sequência de chuvas ocorridas nas regiões aumentou a umidade nas lavouras, impedindo, em algumas localidades, a entrada de máquinas”, disse em nota a empresa de assitência técnica e extensão rural.

Para o milho, a colheita avançou de forma mais lenta no Estado também devido às chuvas excessivas e chegou a 79%, informou o órgão. Na semana, o incremento foi de quatro pontos percentuais.

Um ano antes, os trabalhos do cereal estavam em 72% e a média histórica é de 67%.

(Por Nayara Figueiredo)

