Colheita de soja chega a 75% das áreas no Paraná e qualidade da lavoura melhora

SÃO PAULO (Reuters) – A colheita de soja alcançou 75% das áreas cultivadas na safra 2021/22 do Paraná, contra 68% na semana passada, informou nesta terça-feira o Departamento de Economia Rural (Deral), que identificou melhora na qualidade das lavouras.

Os trabalhos estão em linha com os 75% vistos em igual período do ciclo anterior, de acordo com os dados.

As lavouras de soja classificadas como boas são 55%, avanço de 5 pontos percentuais na semana, embora abaixo dos 82% vistos em igual período do ano passado.

Já 29% das áreas são consideradas médias, e 16% ruins, ante respectivos 32% e 18% na semana anterior.

Nesta temporada, o Estado foi atingido pela seca decorrente do fenômeno climático La Niña, que limitou a produtividade de algumas regiões.

“As lavouras colhidas agora foram plantadas mais tarde e foram menos atingidas pelas adversidades climáticas. A tendência é de produtividades melhores nestas áreas”, disse o economista do Deral Marcelo Garrido, justificando o avanço no nível de qualidade registrado nesta semana.

Ele afirmou que a média estadual de produção ainda pode mudar, considerando que há um quarto das áreas para serem colhidas.

Para o milho, o plantio da segunda safra atingiu 94% das lavouras, versus 87% na semana passada. Em igual período da temporada anterior, a semeadura estava em 88%.

Em relação à qualidade, as lavouras do cereal consideradas boas se mantiveram em 95% na variação semanal e somente 5% estão em condições médias, diante de expectativas otimistas para a produção, após a quebra vista na temporada passada.

(Por Nayara Figueiredo)

