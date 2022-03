Colheita de soja atinge 64% da área no Brasil; plantio de milho, 94%, diz AgRural

SÃO PAULO (Reuters) – A colheita de soja 2021/22 havia atingido até a quinta-feira 64% da área do Brasil, com o Mato Grosso praticamente encerrando os trabalhos, enquanto o plantio da segunda safra milho do centro-sul tinha avançado para 94% do total projetado, afirmou a AgRural nesta segunda-feira.

Os trabalhos com a soja estão adiantados ante a temporada anterior, quando somente 46% da safra estava colhida nesta época.

A colheita da oleaginosa avançou nove pontos percentuais no país em relação à semana anterior, segundo a consultoria, chamando a atenção para problemas de qualidade devido ao excesso de chuva em Mato Grosso, maior produtor brasileiro de grãos.

A AgRural afirmou que a colheita de soja agora avança com mais força nos Estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia.

“No Matopiba, a melhora do ritmo trazida pelo maior número de áreas prontas também foi favorecida na semana passada pelo tempo mais seco, e os rendimentos das lavouras colhidas até aqui são muito bons”, afirmou.

Enquanto isso, no Sul, “as primeiras áreas colhidas do Rio Grande do Sul confirmam a quebra de safra no Estado, com produtividades entre 2 e 15 sacas por hectare em alguns talhões”.

MILHO

Com o fim da janela ideal se aproximando nas regiões mais tardias, que semeiam milho “safrinha” até 15 de março, o movimento das plantadeiras foi intenso na semana passada, disse a AgRural, notando que o plantio está mais antecipado na atual temporada.

Os trabalhos avançaram 13 pontos ante a semana anterior e estão à frente dos 74% de um ano atrás, quando houve atraso.

“As lavouras se desenvolvem bem em toda a região, mas Paraná, Mato Grosso do Sul e São Paulo contam com umidade restrita no solo e precisam de mais chuva no curto prazo”, disse a AgRural.

Outra consultoria, a Rural Clima, não vê grandes acumulados de chuva até a próxima sexta-feira em boa parte do Sul do país, com exceção do norte e centro do Paraná.

Mas a chegada de uma frente fria ao final desta semana deve melhorar as condições para o milho do centro-sul brasileiro.

“Ou seja, apesar de a semana ser marcada por poucas chuvas em todo o Sul, a tendência é que o final de semana seja extremamente chuvoso”, afirmou o agrometeorologista Marco Antônio dos Santos, em boletim.

A colheita de milho verão, por sua vez, atingiu 52% da área no centro-sul, ante 41% no mesmo período do ano passado, segundo a AgRural.

(Por Roberto Samora)

