Colheita de soja atinge 89% da área plantada no Brasil, diz AgRural

São Paulo, 13 – A colheita da safra de soja 2019/20 alcançou, na última quinta-feira, 9, um total de 89% da área cultivada no Brasil, de acordo com levantamento da consultoria AgRural divulgado na manhã desta segunda-feira, 13. O número representa avanço de 6 pontos porcentuais em relação à semana anterior e de 1 ponto porcentual ante igual período do ano passado, quando a colheita estava em 88% da área.

A colheita também supera a média de cinco anos anteriores.

No início do mês, a Agrural cortou a estimativa de produção da oleaginosa no Brasil para 123,8 milhões de toneladas.

A revisão na projeção refletiu as perdas no Rio Grande do Sul após uma prolongada estiagem.

De acordo com a consultoria, as atualizações de cada Estado serão apresentadas novamente no início de maio.