Colheita de soja atinge 87% no Brasil, aponta AgRural

São Paulo, 7 – A colheita da safra brasileira de soja 2024/25 alcançou 87% da área cultivada no Brasil, na quinta-feira passada, 3, em comparação com 82% uma semana antes e 78% no mesmo período da safra 2023/24, de acordo com levantamento da AgRural.

“Com os trabalhos do Norte/Nordeste caminhando para a reta final, quem concentra a colheita agora é o Rio Grande do Sul, onde os relatos de produtividade continuam confirmando a quebra por estiagem da safra do Estado”, comentou a consultoria.

Milho

Segundo a AgRural, o milho verão 2024/25 do Centro-Sul foi 88% colhido até quinta, ante 82% na semana anterior e 85% um ano atrás.

A AgRural destacou, ainda, que, na semana passada, teve uma nova rodada de chuvas muito bem-vindas em diversas áreas produtoras de milho safrinha do Centro-Sul do Brasil. “Um exemplo do que já havia acontecido na semana anterior, a melhora da umidade ajuda a estancar as perdas de potencial produtivo causadas pelo tempo quente e seco que predominou em parte da região durante o mês de março”, observou.

Mas, como a distribuição das precipitações é irregular, ainda existem áreas precisando de mais umidade com urgência. A exceção é Mato Grosso, que continua com clima favorável ao desenvolvimento das atividades.