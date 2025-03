Colheita de soja atinge 82% no País ante 77% há 7 dias, mostra AgRural

São Paulo, 31 – A área cultivada com soja na safra 2024/25 do Brasil estava 82% colhida até quinta-feira, 27, em comparação com 77% uma semana atrás e 74% no mesmo período do ano passado (safra 2023/24), de acordo com levantamento da AgRural. O índice continua como o mais alto para esta época do ano desde a safra 2010/11, quando teve início a série histórica da AgRural.

“O tempo firme acelerou a colheita no Rio Grande do Sul, onde a forte quebra de safra causada por estiagem e calor vai se confirmando, conforme as colheitadeiras avançam”, destacou a AgRural.

Os trabalhos também evoluem rapidamente no Norte/Nordeste do País, favorecidos pelo clima e pelo grande número de áreas ficando prontas.

Milho

“Volumes de chuvas muito bem-vindos atingiram na semana passada diversas áreas de milho safrinha que estavam precisando de mais umidade no Centro-Sul do Brasil”, comentou a AgRural.

A irregularidade das chuvas e o calor, porém, ainda mantêm os produtores em alerta. A exceção é Mato Grosso, onde as lavouras continuam favorecidas por um bom regime de chuvas.

O milho verão 2024/25 do Centro-Sul, por sua vez, estava 82% colhido até quinta passada, ante 77% na semana precedente e 82% um ano atrás.