Colheita de soja atinge 0,85% da área no Brasil, diz Pátria AgroNegócios

13/01/2023 - 21:10





SÃO PAULO (Reuters) – Os produtores de soja do Brasil colheram 0,85% da área cultivada na safra 2022/23, com trabalhos atrasados em relação a anos anteriores diante de um desempenho mais lento em Mato Grosso, disse nesta sexta-feira a consultoria Pátria AgroNegócios.

No mesmo período do ciclo anterior, 1,68% da área estava colhida e a média histórica para esta época é de 1,27%, de acordo com os dados.

“O destaque fica para o Mato Grosso, que vem puxando as rédeas da colheita nacional (2,8% colhido), entretanto em ritmo mais lento que no ano passado (4,16%)”, afirmou a consultoria em nota.





Segundo a Pátria, o plantio do Rio Grande do Sul ainda não foi finalizado, e episódios de seca e temperaturas elevadas dificultam a conclusão da semeadura. O Estado vem sendo atingido por efeitos do fenômeno climático La Niña.

(Reportagem de Nayara Figueiredo)

