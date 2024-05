Colheita de soja alcança 77,9% na Argentina e a de milho atinge 28,2%

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 24/05/2024 - 13:47 Para compartilhar:

São Paulo, 24 – A colheita de soja na Argentina alcançou 77,9% da área apta, avanço de 14,2 pontos porcentuais na semana, informou em relatório da Bolsa de Cereais de Buenos Aires. No Nordeste do país, o rendimento continua abaixo da média, por causa do clima quente e seco registrado em março.

O rendimento médio nacional está em 3.120 quilos por hectare, e a estimativa de produção foi mantida em 50,5 milhões de toneladas.

A condição das lavouras de soja ficou estável na última semana. Segundo a bolsa, 72% da safra apresentava condição entre normal e excelente, sem variação ante a semana anterior. A parcela em condição regular ou ruim ficou em 28%.

A colheita de milho na Argentina alcançou 28,2% da área apta na última semana, avanço de 2,8 pontos porcentuais ante a semana anterior. O rendimento médio nacional está em 8.190 quilos por hectare, e a estimativa de produção foi mantida em 46,5 milhões de toneladas.

A parcela da safra de milho em condição entre normal e excelente caiu de 54% para 51% na semana. Já a parcela em condição regular ou ruim passou de 46% para 49%.