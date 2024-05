Colheita de soja 2023/24 atinge 97% da área no País, mostra Conab

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 21/05/2024 - 16:29 Para compartilhar:

São Paulo, 21 – A colheita da safra brasileira de soja 2023/24 atingia 97% da área plantada no País até o último domingo, 19, informou a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), em levantamento semanal de progresso de safra. Há atraso de 1,5 ponto porcentual em relação a igual período do ano passado e avanço de 1,4 ponto porcentual em uma semana.

Entre os Estados que estão retirando a oleaginosa do campo, Tocantins, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais, São Paulo e Paraná concluíram os trabalhos. Na sequência, constam Piauí e Bahia, com 99% da área ceifada; seguidos por Santa Catarina (97,5%); Rio Grande do Sul (85%) e Maranhão (81%). No Rio Grande do Sul, afetado por fortes chuvas e enchentes desde o fim de abril, os trabalhos avançaram 6 pontos porcentuais de uma semana para a outra. Em relação a igual período do ano passado, há atraso de 8 pontos porcentuais.

A colheita da primeira safra de milho alcançou, no País, 72,4% da área plantada, avanço de 4,3 pontos porcentuais na semana e atraso de 4,8 pontos porcentuais entre as temporadas. São Paulo já concluiu a colheita. Santa Catarina, em seguida, tem 99,8% da área colhida, seguido por Paraná, com 99%, e Rio Grande do Sul, com 88%.

Já a colheita de milho de segunda safra 2023/24 se iniciou no País, começando por Mato Grosso, que retirou 0,9% do cereal do campo, avanço de 0,5 ponto porcentual em relação a igual período do ano passado. Mato Grosso do Sul, por sua vez, colheu 0,1% da área semeada com o grão, ante 0% em igual período do ano passado. No País, a colheita alcança 0,4% da área, ou 0,2 ponto porcentual acima de igual período do ano passado.

A Conab informou também que a colheita da safra de feijão alcançou 95,5% da área semeada, 3,5 pontos porcentuais mais que há uma semana e 3,8 pontos porcentuais atrás de igual período da temporada passada. Apenas Piauí (82%) e Bahia (99,1%) ainda retiram o grão do campo.

A colheita das lavouras de arroz alcançava 87% da área prevista, avanço de 3,3 pontos porcentuais em uma semana e atraso de 10,2 pontos porcentuais na comparação entre as safras. Santa Catarina já concluiu os trabalhos de campo. Em seguida, Mato Grosso (99%) e Goiás (96%) são os Estados mais avançados na retirada do cereal do campo. O Rio Grande do Sul, que atende por 70% da produção nacional de arroz, avançou 2 pontos porcentuais na colheita do grão em uma semana, com 86% da área colhida. Em igual período da safra passada, a colheita já estava concluída.

Quanto à safra de inverno 2023/24, a Conab informou que o plantio de trigo alcançou 24,1% da área estimada, avanço de 3,1 pontos porcentuais na semana e atraso de 6,4 pontos porcentuais na comparação com a temporada passada. Minas Gerais (95%) e Goiás (84%) estão à frente dos trabalhos de campo. Entre os maiores produtores do cereal, o Paraná cultivou 34% da área estimada, enquanto a semeadura das lavouras ainda não começou no Rio Grande do Sul.