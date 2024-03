Colheita de soja 2023/24 atinge 55% da área no Brasil, aponta AgRural

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 11/03/2024 - 12:28 Para compartilhar:

São Paulo, 11 – A colheita da safra brasileira de soja 2023/24 alcançou 55% da área cultivada no País, até quinta-feira passada, dia 7, em comparação com 48% na semana anterior e 53% um ano atrás, de acordo com levantamento da AgRural. “A diminuição da vantagem em relação aos anos anteriores deve-se ao fato de agora a colheita estar concentrada em áreas que foram plantadas com atraso”, informa a empresa em comunicado.

Chuvas constantes também têm colocado freio aos trabalhos, especialmente no Matopiba (região que se estende por quatro Estados: Maranhão, Tocantins, Piauí e oeste da Bahia). Mesmo assim, os problemas de qualidade causados pela alta umidade são apenas pontuais.

No Rio Grande do Sul, outro Estado que tem calendário mais tardio e plantou com atraso, a colheita ainda é muito incipiente, mas as lavouras estão em boa forma e a expectativa é de boas produtividades.

Milho

A área estimada para a safrinha 2024 de milho estava 93% semeada até quinta no Centro-Sul do Brasil, em comparação com 86% uma semana antes e 82% no mesmo período do ano passado, segundo dados da AgRural.

A reta final do plantio ocorre sob condições climáticas predominantemente favoráveis e as lavouras se desenvolvem bem.

O milho verão 2023/24, por sua vez, estava 57% colhido na região até a mesma data, ante 49% da semana precedente e 46% no mesmo período do ano passado.

