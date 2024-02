Colheita de soja 2023/24 atinge 32% da área no Brasil, mostra AgRural

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 19/02/2024 - 11:52 Para compartilhar:

São Paulo, 19 – A colheita da safra brasileira de soja 2023/24 atingiu 32% da área cultivada, até quinta-feira passada, 15, em comparação com 23% uma semana antes e 25% no mesmo período do ano passado. Os dados fazem parte de levantamento da AgRural, divulgado nesta segunda-feira. O ritmo manteve-se “puxado por Mato Grosso e Paraná, onde os trabalhos já avançam para a reta final em algumas regiões”, disse a AgRural, em comunicado.

Segundo a AgRural, o destaque da semana foram as chuvas registradas no Rio Grande do Sul, que colocaram freio ao estresse hídrico enfrentado pelas lavouras por causa de um período mais quente e seco no início de fevereiro.

“Com grande parte das lavouras em enchimento de grãos, porém, o Estado precisa de mais chuva nas próximas semanas para não registrar perdas mais significativas de produtividade”, pondera a empresa.

Milho

O plantio do milho safrinha 2024 atingiu 59% da área estimada para o Centro-Sul do Brasil, na quinta passada, em comparação com 38% na semana anterior e 40% um ano antes, de acordo com levantamento da AgRural. “Puxada por Mato Grosso e Paraná, mas com ritmo forte também em outros Estados, a semeadura do Centro-Sul é a mais acelerada da série histórica da AgRural, iniciada em 2013”, destacou a empresa.

O milho verão 2023/24 do Centro-Sul, por sua vez, estava 34% colhido na mesma data, ante 25% na semana precedente e 19% no mesmo período do ano passado.

