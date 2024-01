Colheita de soja 2023/24 atinge 11% da área no Brasil, diz AgRural

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 29/01/2024 - 16:43 Para compartilhar:

São Paulo, 29 – A colheita da safra brasileira de soja 2023/24 alcançou 11% da área estimada para o Brasil, na quinta-feira, 25, em comparação com 6% uma semana antes e 5% um ano atrás, de acordo com levantamento semanal da AgRural. Segundo a consultoria, com exceção do Rio Grande do Sul e do Piauí, que têm calendário mais tardio e também enfrentaram atrasos na semeadura nesta safra, todos os demais Estados já estão colhendo.

Apesar do ritmo acelerado na colheita, o avanço das máquinas perdeu um pouco de fôlego devido ao aumento das chuvas em diversos Estados, com destaque para Mato Grosso, onde os reportes de produtividade continuam confirmando a frustração da safra mato-grossense. Em contrapartida, as precipitações chegaram em boa hora a áreas de diversos Estados que vinham enchendo grãos sob forte calor e pouca umidade, especialmente no Paraná, completou a AgRural.

A colheita do milho verão 2023/24 atingiu na quinta passada 12% da área cultivada no Centro-Sul, ante 8% na semana precedente e também de igual período do ano passado.

O plantio da safra de inverno de milho de 2024, a safrinha, alcançou 11% da área estimada para o Centro-Sul do Brasil, até quinta passada, contra 5% na semana anterior e no período equivalente de 2023.

