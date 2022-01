Colheita de milho verão no Rio Grande do Sul chega a 27%, segundo Emater

SÃO PAULO (Reuters) – A colheita de milho verão do Rio Grande do Sul atingiu 27% da área plantada nesta semana, um avanço de 7 pontos percentuais em relação à semana passada e de 9 pontos em comparação com safra anterior e com a média histórica, mesmo diante de secas no Estado, informou nesta quinta-feira a Emater-RS.

Segundo a entidade ligada ao governo gaúcho, a condição de tempo seco acelerou o processo de maturação e secagem dos grãos.

O plantio do cereal de verão avançou apenas 1 ponto percentual em relação aos 95% da semana anterior, e está abaixo da média histórica de 99% no mesmo período.

Na soja, a colheita ainda não foi iniciada, mas a semeadura chegou a 97% das áreas, versus 95% de sete dias atrás, entretanto se mantém abaixo da média história para o período, de 100%.

De acordo com a Emater, os últimos dias no Estado foram marcados por altas temperaturas e clima seco, o que agravou as dificuldades no desenvolvimento dos cultivos da oleaginosa.

“Em algumas lavouras, há morte de plantas ainda na fase inicial do cultivo. A situação foi atenuada pela presença de precipitações de volumes variados”, disse, em relação à soja.

(Por Laís Morais)

Saiba mais