Colheita de milho verão alcança 1% no RS, diz Emater; plantio de soja atinge 94%

Estadão Conteúdo
29/12/2023 - 8:48

Brasília, 29 – O Rio Grande do Sul iniciou a colheita de milho verão, informou a Emater/RS/Ascar. Segundo a Empresa, 1% da área plantada do Estado já foi colhida nas regiões Celeiro, Alto Médio Uruguai e na Fronteira Noroeste. A semeadura do cereal alcançou 90% da área estimada no Estado, segundo boletim semanal. Das lavouras plantadas, 11% estavam em maturação e 37% em enchimento de grãos.

“As projeções de rendimento permanecem variáveis: parte dos cultivos mantém o potencial inicial, e parte sofreu reduções devido à incidência de pragas, de doenças ou de danos decorrentes de eventos climáticos adversos ao longo do ciclo de desenvolvimento”, observou a entidade. De acordo com a Emater, as lavouras implantadas em setembro apresentam alto potencial produtivo, o que pode compensar as perdas nas áreas plantadas mais cedo.

A semeadura da soja da safra 2023/24 atingiu 94% da área estimada no Estado. O plantio foi concluída nas regiões do Alto Uruguai e Planalto e está na reta final do Planalto Médio e no Noroeste. “A região com maior defasagem no plantio da soja é a Campanha, onde a recorrência de chuvas foi mais significativa, prejudicando principalmente as operações em terras baixas. O desenvolvimento das lavouras de soja, ao longo da semana, foi bastante positivo, pois houve crescimento adequado e emissão de folhas maiores, bem desenvolvidas e de coloração verde mais intensa, além de alongamento dos entrenós”, apontou a Emater.

Da oleaginosa semeada, 3% encontram-se em floração e 97% em desenvolvimento vegetativo e/ou em germinação. Segundo a entidade, o estande das lavouras implantadas a partir do início de dezembro é superior ao observado nas lavouras de novembro, o que gera menor necessidade de replantio.

