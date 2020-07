Colheita de milho segunda safra atinge 26% da área plantada no PR

São Paulo, 28 – Produtores paranaenses colheram até a segunda-feira, 27, 26% da área semeada com milho segunda safra, avanço de 9 pontos porcentuais ante a semana anterior, segundo o Departamento de Economia Rural (Deral), da Secretaria de Agricultura do Estado. As condições de desenvolvimento das lavouras continuam variando bastante: 45% da área tem boas condições, 38% têm condições média e 17% ruins, sem alteração ante a semana anterior.

Conforme o Deral, 82% da lavoura está em maturação e 18% em frutificação.

Quanto às lavouras de trigo, 100% implantadas no Estado, as condições são boas para 89% da área, 9% têm médias condições e 2%, ruins.

Ainda de acordo com o Deral, 48% da área com trigo se encontra em desenvolvimento vegetativo, 32% em floração, 19% em frutificação e 1% em maturação.

