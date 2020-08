Colheita de milho safrinha alcança 37% da área plantada no PR

São Paulo, 4 – Produtores paranaenses colheram até a segunda-feira 37% da área plantada com milho segunda safra, avanço de 11 pontos porcentuais ante a semana passada, de acordo com o Departamento de Economia Rural (Deral), da Secretaria de Agricultura do Estado. As condições de desenvolvimento das lavouras não se alteraram: 45% da área tem boas condições, 38% tem condições média e 17%, ruins.

Conforme o Deral, 83% das plantações estão em maturação (um ponto porcentual acima em relação à semana passada) e 17% em frutificação (um p.p. menos).

Quanto às lavouras de trigo, 100% implantadas no Estado, as condições são boas em 88% da área, médias em 10% e ruins em 2%.

Ainda segundo o Deral, 36% da área com trigo se encontra em desenvolvimento vegetativo, 34% em floração, 26% em frutificação e 4% em maturação.

