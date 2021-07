Colheita de milho safrinha alcança 15,3% da área no centro-sul, diz Safras

Por Nayara Figueiredo

SÃO PAULO (Reuters) – A colheita de milho segunda safra alcançou 15,3% da área estimada até a última sexta-feira, com atraso em relação a temporadas anteriores, disse nesta segunda-feira a consultoria Safras & Mercado.

Segundo a consultoria, a área cultivada com o cereal da safrinha é de 14,4 milhões de hectares. No mesmo período do ano passado, a colheita atingia 31,8% de uma área de 13,27 milhões de hectares. A média dos últimos cinco anos para o período é de 27,1%.

“Os trabalhos atingem 4,8% no Paraná, 4,3% em São Paulo, 9,9% em Mato Grosso do Sul, 8,8% em Goiás e 26,3% em Mato Grosso”, destacou a Safras em nota.

O milho safrinha foi afetado por diversos episódios de seca e, posteriormente, geadas em algumas das principais regiões produtores, ocasionando quebra nesta temporada.

Na região do Matopiba, a colheita atingia 22,9% da área de 1,08 milhão de hectares até sexta. Um ano antes, os trabalhos estavam finalizados em 22,3% dos 935 mil hectares cultivados.

