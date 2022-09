Colheita de milho safrinha 2021/22 atinge 97,1% da área no País, diz Conab

Estadão Conteúdo 06/09/2022 - 15:32 Compartilhe

São Paulo, 6 – A colheita da segunda safra de milho da temporada 2021/22 atingiu 97,1% da área plantada no Brasil até o último sábado, 3, informou a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) em levantamento semanal de progresso de safra. Os trabalhos de campo avançaram 3,3 pontos porcentuais na semana e estão 3,4 pontos porcentuais adiantados em relação a igual período do ano anterior (93,7%). Dos Estados que estão colhendo a safrinha, a retirada do cereal está mais adiantada em Mato Grosso, Maranhão, Tocantins e Piauí, com 100% da área total colhida, e mais lenta em Minas Gerais (com 91%).







No Paraná a colheita está em 92% e avança lentamente em função de chuvas frequentes. “Os problemas climáticos ocorridos em algumas regiões, aliados ao ataque generalizado da cigarrinha, provocaram queda na produtividade inicialmente prevista”, destacou a Conab.

Em Mato Grosso do Sul, a colheita alcançou 93% e está finalizando com maior dificuldade em virtude das lavouras tombadas pelo vento.

Sobre o trigo, a Conab disse que a colheita da safra 2021/22 alcançou, até o último sábado, 8% da área estimada – avanço de 2,3 pontos porcentuais na semana e de 4,2 pontos porcentuais em relação a igual período do ano anterior (3,8%). Goiás tem a colheita mais avançada, em 90% da área, e as lavouras estão em condições boas, assim como no Rio Grande do Sul e no Paraná. A ocorrência de geadas nas regiões Sudoeste e Oeste causou danos em uma pequena parte das lavouras, segundo a estatal.

A Conab informou, ainda, que a colheita de algodão 2021/22 alcançou 96,8% da área plantada no País – 3 pontos porcentuais de avanço em relação à semana anterior e de 8,7 pontos porcentuais em relação à safra passada (88,1%). Mato Grosso do Sul e Piauí lideram a retirada da fibra do campo, com 100% das lavouras colhidas, enquanto Maranhão está atrás nos trabalhos de campo (79%).