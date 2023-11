Colheita de milho nos EUA atinge 96% da área, afirma USDA

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 28/11/2023 - 10:00 Para compartilhar:

Washington, 28 – O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) informou que a colheita de milho no país atinge 96% da área, atrás dos 99% de igual período do ano passado e dos 95% da média de quatro anos. No caso do trigo de inverno, 50% das lavouras estão em excelentes e boas condições, acima dos 48% da semana anterior e 34% do ano passado. O USDA afirmou, ainda, que 91% das plantas emergiram, em comparação com 87% na semana passada e 90% em igual período de 2022. O relatório mostrou também que 83% da safra de algodão dos Estados Unidos tinha sido colhida, em linha com o ano passado, à frente dos 79% da média dos cinco anos. Fonte Dow Jones Newswires.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias