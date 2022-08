Colheita de milho no Brasil atinge 83,4% da área, diz Pátria AgroNegócios

reuters 12/08/2022 - 19:30 Compartilhe

SÃO PAULO (Reuters) – A colheita de milho do Brasil atingiu até esta sexta-feira 83,41% da área total do país, mantendo um bom ritmo ante a mesma época do ano passado (70,28%) e a média dos últimos cinco anos (80,89%), afirmou a Pátria AgroNegócios em nota.

“Destaque para a evolução dos trabalhos de campo no Mato Grosso do Sul…”, disse o analista Matheus Pereira, ponderando que, apesar de um salto no ritmo dos trabalhos, esse é o Estado onde a colheita está mais atrasada entre os principais produtores.

Para o diretor da consultoria, os resultados de produtividade do centro do Brasil seguem decepcionando, “especialmente as culturas tiradas agora de campo, que já são áreas plantadas fora de janela ideal para safrinha”.

(Por Roberto Samora)