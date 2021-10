Colheita de milho na França e semeadura de cereal de inverno aceleram em período seco

PARIS (Reuters) – Agricultores franceses intensificaram a colheita de milho e a semeadura de trigo e cevada de inverno na última semana em meio ao clima seco e ensolarado, mostraram dados do escritório agrícola FranceAgriMer nesta sexta-feira.

Estima-se que 32% da área de cultivo de milho em grão foi colhida até 18 de outubro, contra 15% na semana anterior, disse a FranceAgriMer em um relatório sobre cereais.

No entanto, o ritmo da colheita permaneceu bem atrás do ritmo visto no ano passado, quando 75% da safra havia sido cortada na mesma fase, segundo o órgão.

O crescimento das safras de milho foi afetado este ano por períodos de clima frio na primavera e no verão, enquanto as fortes chuvas no final de setembro atrasaram o trabalho de colheita inicial.

O desenvolvimento da safra de milho está cerca de 10 dias atrasado em relação à taxa média dos últimos cinco anos, de acordo com a FranceAgriMer.

Um período de sol durante os últimos dois finais de semana ajudou a secar os campos e reduzir a umidade da safra de milho, um fator importante para evitar os custos de secagem pós-colheita para atender às necessidades do mercado.

A semeadura de trigo mole e cevada de inverno para a safra do próximo ano também acelerou na semana passada.

A FranceAgriMer disse que 40% da área esperada de trigo mole foi perfurada até 18 de outubro, contra 13% na semana anterior e igual ao progresso do ano anterior.

(Reportagem de Gus Trompiz)

