Colheita de milho e soja nos EUA alcança 23%, diz USDA

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 03/10/2023 - 8:37 Compartilhe

Washington, 3 – O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) informou, na segunda-feira, 2, que a colheita da safra de milho no país estava 23% concluída no último domingo, ante 19% na data correspondente do ano passado e 21% na média dos cinco anos anteriores. O relatório semanal de acompanhamento de safra mostrou também que 53% da safra apresentava condição boa ou excelente, sem variação ante a semana anterior.

Na data correspondente do ano passado, essa parcela era de 52%. A agência informou também que 82% da safra estava madura, ante 73% um ano antes e 75% na média de cinco anos.

Quanto à soja, 23% da safra tinha sido colhida, em comparação a 20% há um ano e 22% na média de cinco anos. O USDA disse também que 52% da safra tinha condição boa ou excelente, aumento de 2 pontos porcentuais ante a semana anterior. Na data correspondente do ano passado, essa parcela era de 55%. De acordo com o relatório, 86% da safra tinha queda de folhas, ante 78% há um ano e 77% na média de cinco anos.

O relatório mostrou que 40% da safra de trigo de inverno tinha sido plantada, ante 39% na data correspondente do ano passado e 43% na média de cinco anos. Além disso, 15% da safra tinha emergido, ante 14% há um ano e 16% na média.

O relatório mostrou também que 18% da safra de algodão tinha sido colhida, ante 21% na data correspondente do ano passado e 17% na média de cinco anos. O USDA disse ainda que 30% da safra tinha condição boa ou excelente, sem variação na semana. Um ano antes, essa parcela era de 31%. O USDA informou que 75% da safra tinha abertura de maçãs, ante 76% um ano antes e 73% na média. Fonte: Dow Jones Newswires.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias