Colheita de milho avança para 2,37% da área em Mato Grosso, diz Imea; segue antecipada

SÃO PAULO (Reuters) – A colheita de milho 2021/22 alcançou 2,37% das áreas em Mato Grosso, avanço de 1,12 ponto percentual na semana e com trabalhos antecipados em relação a anos anteriores, informou o Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária (Imea) nesta sexta-feira.

No mesmo período do ciclo anterior, apenas 0,09% da área estava colhida, enquanto a média histórica para esta época é ainda menor, de 0,07%, mostraram os dados.





Com trabalhos iniciados na semana passada, o Imea disse que os produtores do cereal tiveram a largada mais antecipada da história nos trabalhos de campo. O movimento veio na esteira da soja que foi colhida cedo, abrindo espaço para que a maior parte do milho do Estado fosse implantado no período ideal.

A região mais avançada nos trabalhos é o sudeste, com 3,12% das áreas de milho “safrinha” colhidas, seguida por 2,65% no médio-norte e 2,56% no noroeste de Mato Grosso.

Nesta sexta-feira, a consultoria Pátria AgroNegócios disse que a colheita de milho segunda safra do Brasil na temporada 2021/22 já começou na maioria dos Estados e atinge 1,35% da área total, indicando uma antecipação ante a média histórica para o período.

(Por Nayara Figueiredo)