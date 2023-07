Colheita de milho atinge 91,62% da área da safra 2022/23, diz Imea

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 31/07/2023 - 8:46 Compartilhe

São Paulo, 31 – A colheita de milho em Mato Grosso alcançou 91,62% da área plantada da safra 2022/23, um avanço semanal de 7,74 pontos porcentuais, disse o Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária (Imea). Os trabalhos de campo estão 6,33 pontos porcentuais atrasados em relação a igual período da safra passada e 1,01 ponto porcentual atrás da média dos últimos cinco anos, segundo o instituto.

A colheita do algodão em Mato Grosso teve avanço de 10,99 pontos porcentuais na última semana e alcançou 22,31% da área cultivada no Estado. Ainda há atraso na comparação com igual período da safra 2021/22, quando 44,79% da colheita estava concluída. A média de cinco anos para o período é de 31,84%. “O atraso observado na semeadura da temporada atual, em conjunto com o prolongamento do ciclo do algodão, se refletiu em um início mais tardio da colheita das áreas de segunda safra”, disse o Imea.

