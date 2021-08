Colheita de milho 2ª safra chega à reta final e supera 90% da área em MT, diz Imea

SÃO PAULO (Reuters) – A colheita de milho segunda safra 2020/21 alcançou 93,47% da área em Mato Grosso, avanço de 9,28 pontos percentuais no comparativo semanal, ainda com algum atraso em relação a anos anteriores, informou nesta sexta-feira o Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária (Imea).

No mesmo período do ciclo anterior, os trabalhos atingiam 98,48% da área, enquanto a média histórica para esta época do ano é de 96,03%.

O atraso na “safrinha” atual vem na esteira de um plantio tardio e problemas climáticos, como seca e mais recentemente geadas.

Para o algodão, o Imea informou que a colheita ganhou ritmo, com avanço de 13 pontos no comparativo semanal, para 36,05% da área.

Entretanto, um ano antes 58,33% das áreas da pluma estavam colhidas. Ainda segundo o instituto, a média histórica para o período é de 43,33%.

(Por Nayara Figueiredo)

Veja também