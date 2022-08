Colheita de milho 2ª safra atinge 70% da área no Paraná, diz Deral

reuters 09/08/2022 - 18:21 Compartilhe

SÃO PAULO (Reuters) – A colheita de milho segunda safra 2021/22 alcançou 69% da área no Paraná, contra 57% na semana anterior, mostraram dados do Departamento de Economia Rural (Deral) nesta terça-feira, indicando que a maior parte das lavouras está em boas condições.

No mesmo período do ano passado, quando a safra foi severamente afetada por seca e geadas, a colheita do Estado ainda estava em 22% das áreas, com 57% das lavouras avaliadas como ruins.

Agora, segundo o Deral, as áreas ruins são somente 8%. Outros 66% foram classificados em condição boa e 26% em média.

No comparativo semanal, houve uma mudança nas áreas boas, que eram 67%, enquanto as médias estavam em 25%.

O forte ritmo de colheita em uma safra que pode ser histórica para o país tem elevado também os níveis de exportação.

Mais cedo, nesta terça-feira, a Associação Nacional dos Exportadores de Cereais (Anec) estimou que o Brasil pode embarcar até 7,88 milhoes de toneladas de milho em agosto, o que seria um recorde.

TRIGO

O Deral também identificou no Paraná um recuo no nível de qualidade do trigo, de 89% na semana passada para 87% nesta semana, para as áreas avaliadas como boas.

Com isso, as lavouras classificadas como situação média saíram de 10% para 11% e as áreas ruins agora são 2%.

Apesar das alterações, as condições da safra de trigo estão melhores que no ano passado, quando as lavouras tinham 62% das áreas boas e 10% ruins.

(Reportagem de Nayara Figueiredo)