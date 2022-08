Colheita de milho 2ª safra está praticamente encerrada em Mato Grosso, diz Imea

reuters 05/08/2022 - 19:19 Compartilhe

SÃO PAULO (Reuters) – A colheita de milho segunda safra 2021/22 está virtualmente encerrada em Mato Grosso ao alcançar 99,73% das áreas, avanço de 1,78 ponto percentual na variação semanal, mostraram dados do Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária (Imea) nesta sexta-feira.

No mesmo período do ciclo anterior, os trabalhos estavam em 93,47% e a média histórica para esta época do ano é de 96,64%, conforme relatório.

O desempenho ocorreu após o plantio mais rápido da história para o cereal, que veio na sequência da colheita da soja.

As regiões nordeste e noroeste têm 99,99% das áreas de milho colhidas e a única região abaixo dos 99% é o centro-sul do Estado, com 98,97% dos trabalhos realizados.

(Reportagem de Nayara Figueiredo)