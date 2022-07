Colheita de grãos da França tem qualidade excelente, diz Cooperativa Axereal

PARIS (Reuters) – As safras de grãos de inverno deste ano na França mostram excelentes níveis de qualidade e rendimentos dentro da média, mas os resultados são muito heterogêneos, disse a Axereal, uma das maiores cooperativas de grãos da França, nesta quinta-feira.







A produção de grãos na França, o maior produtor da União Europeia, deve cair este ano depois que o clima severo prejudicou as safras em algumas áreas.

A colheita de grãos de inverno, como trigo, cevada, colza e durum, estava prestes a terminar com quase duas semanas de antecedência, disse Axereal.

“Os resultados nesta fase estão dentro de uma média decente e em geral mostram uma qualidade muito boa, em linha com as expectativas dos clientes franceses e internacionais”, disse o presidente da Axereal, Jean-François Loiseau, em comunicado.

Os níveis de proteína do trigo soft –um requisito fundamental de qualidade– foram “satisfatórios” em uma média de 11,9%, disse Axereal. O nível ficou acima da projeção do instituto agrícola Arvalis no início de julho, de uma média de 11,6%.

Algumas culturas de primavera, que incluem principalmente milho e girassol, podem começar a ser colhidas com quase um mês de antecedência, com a colheita de girassol prevista para começar no final de agosto, disse Axereal.

(Por Sybille de La Hamaide)