Colheita de grãos avança no RS beneficiada pelo clima, diz Emater

São Paulo, 8 – Com clima favorável, a colheita da soja no Rio Grande do Sul avançou na última semana. Segundo a Emater, na região de Ijuí, as lavouras da oleaginosa estão em maturação e a colheita foi intensa entre os dias 30 de março e 4 de abril, chegando a 40% da área.

“As produtividades alcançadas são superiores às expectativas iniciais, estando em 3.780 quilos por hectare. Segundo os técnicos da Emater/RS-Ascar, há grande variabilidade no peso final dos grãos entre as lavouras cultivadas com a mesma cultivar, reflexo da interação entre o nível de tecnologia adotado e o regime de chuvas durante o ciclo da cultura”, informou a empresa em nota.

A colheita do milho grão chegou a 75% das lavouras.

“Aquelas colhidas mais recentemente têm boa produtividade, diferente das primeiras áreas colhidas no noroeste do Estado, que tiveram perdas significativas devido à estiagem na primavera”, disse a Emater.

Já a colheita do arroz avançou para 70% da área plantada no Estado de 948 mil hectares.

