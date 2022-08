Colheita de café no Brasil avança para 89% e iguala ritmo de 2021, diz Safras

reuters 11/08/2022 - 8:15 Compartilhe

SÃO PAULO (Reuters) – A colheita de café do ciclo 2022/23 no Brasil atingiu 89% do total projetado até o dia 9 de agosto, avanço de seis pontos percentuais na comparação com a semana anterior, permitindo que o ritmo dos trabalhos igualasse índice visto na mesma época do ano passado, segundo dados da Safras & Mercado divulgados nesta quinta-feira.

Na comparação com a média histórica, ainda há um leve atraso de dois pontos percentuais.

Cafeicultores no maior produtor e exportador global já colheram 54,26 milhões de sacas, tomando por base a estimativa de safra de 61,1 milhões de sacas de 60 quilos, disse a consultoria.

A colheita de café no Brasil diminuiu um pouco o ritmo na última semana, o que é característico em etapas finais de trabalho, notou o consultor Gil Barabach.

Ele disse que a colheita de conilon está praticamente encerrada, restando apenas uns poucos repasses.

Já no arábica entra na sua reta final, uma vez que o indicador chegou a 84% da produção (versus 83% em igual período do ano passado, mas ainda abaixo histórica de 87%).

(Por Roberto Samora)