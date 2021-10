Colheita de café do Vietnã começará no próximo mês

Por Mas Alina Arifin

(Reuters) – O comércio de café permaneceu fraco nesta semana no Vietnã, uma vez que os novos grãos da safra 2021/22 não chegaram, enquanto os descontos na Indonésia mudaram pouco com a oferta em baixa, disseram traders nesta quinta-feira.

Agricultores nas Terras Altas do Centro, a maior área de cultivo de café do Vietnã, venderam o café COFVN-DAK por 39.500-41.300 dong (1,74-1,81 dólar) por quilo, em comparação com a faixa de 39.300-41.000 dong da semana anterior.

Traders disseram que os cafeicultores das Terras Altas do Centro começarão a colher as cerejas no final deste mês, com entregas provavelmente disponíveis a partir de novembro.

“Os preços domésticos de grãos frescos estarão no nível atual ou mais altos devido aos maiores custos de produção e transporte”, disse um trader do cinturão do café.

“Os preços dos fertilizantes subiram pelo menos 50% no último ano devido ao vírus, enquanto as taxas de frete dispararam pelo menos três vezes.”

Outro trader da mesma região estimou a produção para a nova temporada 2021/22 em cerca de 1,6-1,8 milhão de toneladas.

(Reportagem de Mas Alina Arifin em Bandar Lampung)

