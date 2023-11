Colheita de cacau da Costa do Marfim pode ser prejudicada por mudança climática

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 27/11/2023 - 11:48 Para compartilhar:

Nova York, 27 – A colheita de cacau da Costa do Marfim na nova temporada corre o risco de ser “severamente” prejudicada pelos efeitos adversos das mudanças climáticas, alertou o Banco Mundial em relatório. Durante a temporada de colheita recém encerrada, o principal produtor mundial de cacau enfrentou chuvas em excesso e períodos de secas, o que interrompeu as vendas por causa da incerteza sobre se o volume disponível seria suficiente para atender a demanda.

O país produziu 2,14 milhões de toneladas de cacau na temporada, queda de 2,7% em relação aos 2,2 milhões de toneladas no ano anterior.

“O Relatório Nacional sobre Clima e Desenvolvimento para a Costa do Marfim é um alerta para o país. As autoridades devem tomar medidas imediatas e decisivas para enfrentar as mudanças climáticas, promovendo ao mesmo tempo o desenvolvimento sustentável”, disse Marie-Chantal Uwanyiligira, diretora de Operações do Banco Mundial para Costa do Marfim, Benin, Guiné e Togo.

Ela acrescentou que setores-chave, como cacau e energia, podem ser gravemente afetados.

Em outubro, o país africano foi alertado para tomar medidas contra o clima seco esperado para os próximos meses.

A autoridade meteorológica da nação da África Ocidental, Sodexam, apelou para ações de enfrentamento, como alertas meteorológicos, diante dos desafios que o fenômeno climático El Niño deve trazer para a agricultura. Fonte: Dow Jones Newswires

