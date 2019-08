Colheita de algodão em MT atinge 78,48% da área plantada

São Paulo, 23 – A colheita de algodão da safra 2018/19 atingiu 78,48% da área plantada em Mato Grosso, avanço de 13,68 pontos porcentuais em uma semana, informou o Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária (Imea). Há um ano, 76,14% da safra estava colhida. Os trabalhos também estão adiantados ante a média de cinco anos (77,67%). O Imea estimou área plantada de 1,072 milhão de hectares.

A região mais adiantada é o nordeste do Estado, com 98,88% da área colhida. O noroeste de Mato Grosso tem 87,93% da colheita concluída. Já o oeste do Estado é a região com menor proporção de colheita (74,07%).