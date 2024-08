Colheita de algodão 2023/24 atinge 76,1% da área no País, mostra Conab

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 27/08/2024 - 12:53 Para compartilhar:

São Paulo, 27 – A colheita de algodão da safra 2023/24 atingia, até o domingo, 76,1% da área semeada no Brasil, informou a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), em boletim semanal sobre progresso de safra. O avanço nos trabalhos de campo foi de 10,9 pontos porcentuais em relação à semana passada.

Em comparação com igual período do ano passado, há leve atraso de 2,3 pontos porcentuais. Mato Grosso do Sul é o único Estado que colheu 100% da fibra. Mato Grosso, o principal produtor, colheu 75,1% da área plantada.

Quanto à segunda safra de milho 2023/24, a colheita atingia 97,9% da área semeada, avanço de 1,5 ponto porcentual ante a semana passada e de 13,9 pontos porcentuais em comparação com igual período da safra 2022/23.

A colheita do cereal ainda precisa ser concluída em Goiás (que tem 98% da área trabalhada); São Paulo (87%); Minas Gerais (95%); Mato Grosso do Sul (93%) e Paraná (98%).

A colheita de trigo 2023/24, por sua vez, alcançava até ontem 9,4% da área plantada, avanço de 2,1 pontos porcentuais em relação à semana passada. Ante igual período de 2022/23, há avanço de 2,5 pontos porcentuais.

Entre os maiores produtores do cereal no País, o Paraná iniciou a retirada da safra do campo, com 3% da área trabalhada até ontem, avanço de 2 pontos porcentuais ante a semana passada. Rio Grande do Sul, outro grande produtor, ainda não iniciou a colheita.