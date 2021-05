Colheita da soja no RS atinge 96% da área; começa plantio do trigo

São Paulo, 21 – O Rio Grande do Sul já colheu 96% das lavouras de soja da safra 2020/21, em comparação com 94% na semana passada. O levantamento é da Gerência de Planejamento da Emater/RS-Ascar, da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural do Estado (Seapdr). “Em algumas regiões, produtores que já colheram realizam amostragem do solo para correção da acidez e planejamento da fertilidade para a próxima safra 2021/22”, diz a Emater/RS, em nota.

A colheita do milho atingiu 88% da área cultivada, em comparação com 85% sete dias atrás. Cerca de 9% das lavouras estão em maturação e 3% em enchimento de grãos.

Com o fim da colheita do arroz, produtores gaúchos aproveitaram o tempo seco para preparar o próximo plantio.

Já as lavouras de feijão segunda safra, na região de Ijuí, evoluem rapidamente para a maturação. O produto já colhido “apresenta boa qualidade, grãos cheios e bem formados, sem rugosidade”, comenta a Emater/RS. Em Erechim, a chuva foi ótima para a formação de grãos e maturação.

O plantio de trigo teve início na região de Ijuí, em “ritmo bastante lento”, observa a Emater/RS.

O período indicado de semeadura na região começou dia 11 de maio. O preço elevado do produto e a disponibilidade de semente salva nas propriedades podem impulsionar a área de plantio acima do previsto inicialmente, avalia a instituição.

