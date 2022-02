Colheita da soja no PR atinge 29% da área, diz Deral

São Paulo, 22 – A colheita de soja da safra 2021/22 no Paraná atingia na segunda-feira, 21 de fevereiro, 29% da área plantada, segundo relatório do Departamento de Economia Rural (Deral), da Secretaria de Agricultura do Estado. Os trabalhos de campo avançaram 8 pontos porcentuais ante a semana anterior e estão 21 pontos porcentuais adiantados em relação a igual período da temporada passada.

Das lavouras ainda não colhidas, o porcentual de plantações em boa situação passou de 36% para 38%; a área em condição média passou de 32% para 30%, e em situação ruim se manteve em 32%. Das lavouras da oleaginosa no Paraná, 60% estão em maturação, 39% em frutificação e 1% em floração.

Em relação ao milho verão, a colheita avançou 12 pontos porcentuais na semana e alcançou 38% da área – adiantamento de quatro pontos porcentuais na comparação com igual período da safra passada. As áreas em condições boas representam 42% do total, ante 40% do relatório anterior, em situação média passaram de 37% para 36%; e em condição ruim recuaram de 23% para 22%.

O Deral informou, também, que 72% das plantações de milho se encontram na fase de maturação, 27% em frutificação e 1% em floração.

Quanto ao plantio de milho de segunda safra, chamado de safrinha, ou de inverno, 36% da área prevista foi semeada até a segunda-feira, avanço de sete pontos porcentuais na semana e de 25 pontos porcentuais na comparação anual. As plantações encontram-se 85% em boa condição, ante 84% há uma semana, e 15% em condição média, contra 16% da semana anterior. Do total, 74% estão em desenvolvimento vegetativo e 26%, em germinação.

