Colheita da soja atinge 16% da área no Brasil, diz AgRural

São Paulo, 7 – A colheita da safra 2021/22 de soja atingia na quinta-feira, dia 3 de fevereiro, 16% da área cultivada no Brasil, avanço de 6 pontos porcentuais em uma semana, segundo a AgRural. Em igual período do ano passado, 4% da área tinha sido colhida. “Apesar do bom avanço semanal, os trabalhos foram mais lentos do que se esperava devido a chuvas constantes em Mato Grosso, Minas Gerais, São Paulo, Mato Grosso do Sul e parte de Goiás”, disse a AgRural em nota.

Já a colheita do milho verão 2021/22 chegou a 18% da área cultivada no Centro-Sul do Brasil, contra 14% no mesmo período do ano passado.

O plantio da safrinha de milho 2022 alcançou 24% da área no Centro-Sul, ante 3% no mesmo período do ano passado.

