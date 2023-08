Colheita da segunda safra de milho atinge 71% da área no Centro-Sul, diz AgRural

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 14/08/2023 - 12:13 Compartilhe

São Paulo, 14 – A área cultivada com milho da segunda safra 2023, de inverno, estava 71% colhida no Centro-Sul do Brasil até a quinta-feira, 10, em comparação com 64% uma semana antes e 85% no mesmo período do ano passado, de acordo com levantamento da AgRural.

Conforme a consultoria, as chuvas registradas na semana passada prejudicaram o ritmo no Paraná e em Mato Grosso do Sul, que já lideravam o atraso entre os Estados, mas não chegaram a causar queixas quanto à qualidade dos grãos.

Em Mato Grosso, os trabalhos estão virtualmente encerrados, cabendo agora a Goiás o papel de puxar o ritmo dos trabalhos no Centro-Sul.

A AgRural estima a produção de milho na segunda safra 2023 do Brasil em recorde de 105,6 milhões de toneladas. A produção total (primeira, segunda e terceira safras somadas) é calculada em 135,4 milhões de toneladas.

