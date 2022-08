Colheita da safrinha de milho em MT atinge 97,95% da área plantada, diz Imea

São Paulo, 01 – A colheita do milho em Mato Grosso avançou 3,90 pontos porcentuais na última semana e atingiu 97,95% da área plantada no Estado, segundo o Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária (Imea). Os trabalhos estão 13,76 pontos porcentuais adiantados em comparação com igual período do ano passado, quando alcançavam 84,19% da área, e também estão à frente da média dos últimos cinco anos, de 90,63%.







A colheita está mais avançada nas regiões nordeste (99,94% da área) e médio-norte (99,71%) e mais lenta no sudeste (92,39%). O Imea estima produção de 39,16 milhões de toneladas de milho no Estado na safra 2021/22.

Algodão

A colheita de algodão da safra 2021/22 em Mato Grosso alcançou 44,79% da área plantada nesta sexta-feira, avanço de 12,85 pontos porcentuais em uma semana, informou o Imea. Os trabalhos estão 21,76 pontos porcentuais adiantados em comparação com igual período do ano passado, quando alcançavam 23,03% da área. A retirada da fibra também está à frente da média dos últimos cinco anos, de 27,89%.

A colheita da fibra está mais avançada na região nordeste (75,95% da área) e mais lenta no oeste (33,81%). O Imea projeta colheita de 1,953 milhão de toneladas de algodão em pluma no Estado na safra em área cultivada de 1,18 milhão de hectares.