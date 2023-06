Colheita da safrinha de milho atinge 9,3% no Centro-Sul ante 4,7% há uma semana, diz AgRural

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 26/06/2023 - 11:09 Compartilhe

São Paulo, 26 – A colheita da safrinha de milho (segunda safra, de inverno) 2023 atingiu 9,3% da área estimada para o Centro-Sul do Brasil, na quinta-feira, 22, em comparação com 4,7% uma semana antes e 20,3% no mesmo período do ano passado, de acordo com levantamento da AgRural. “Mais uma vez, os trabalhos continuaram concentrados em Mato Grosso, onde a alta umidade dos grãos dificulta o avanço das máquinas. Outros Estados registram colheita em áreas pontuais desde a semana passada, mas a melhora do ritmo ainda depende da queda da umidade.”

Em Mato Grosso, a semana de tempo mais firme impulsionou a colheita e os relatos são de ótimos rendimentos, apesar da umidade dos grãos ainda estar acima do usual.

Os outros Estados do Centro-Sul também já começaram a colher algumas áreas pontuais, mas as máquinas avançam lentamente por causa da alta umidade dos grãos.

A AgRural estima a produção total de milho do Brasil na safra 2022/23 (primeira, segunda e terceira safras somadas) em recordes 127,4 milhões de toneladas. A produção da safrinha, que passará por nova revisão no fim de junho, é projetada em 97,9 milhões de toneladas.

