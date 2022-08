Colheita da safrinha de milho atinge 89,5% da área no Centro-Sul, diz AgRural

Estadão Conteúdo 22/08/2022 - 11:23 Compartilhe

São Paulo, 22 – A colheita da safrinha de milho atingiu 89,5% da área estimada no Centro-Sul do Brasil até quinta-feira passada, 18, em comparação com 85,4% de uma semana antes e 79,1% em igual período do ano passado, de acordo com levantamento da AgRural. Segundo a consultoria, o ritmo poderia ter sido mais acelerado, mas as chuvas registradas em São Paulo, no Paraná e, especialmente, em Mato Grosso do Sul tornaram os trabalhos mais lentos.

Safra de verão

A semeadura do milho verão da safra 2022/23 atingiu 1,8% da área estimada para o Centro-Sul do Brasil até a quinta-feira (18), um leve avanço em relação ao registrado na semana anterior, de 1,6%, mas um atraso em relação ao volume do ano passado, de 4,1%.

“Concentrada neste primeiro momento nos estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, a semeadura andou pouco devido à previsão de temperaturas próximas de 0ºC no fim de semana”, pontuou a AgRural.