Colheita da safrinha de milho atinge 80,3% da área no Centro-Sul, diz AgRural

Estadão Conteúdo 08/08/2022 - 18:07 Compartilhe

São Paulo, 8 – A colheita da safrinha de milho atingiu 80,3% da área estimada no Centro-Sul do Brasil até quinta-feira passada, dia 4, em comparação com 72,7% uma semana antes e 58,4% no mesmo período do ano passado, de acordo com levantamento da AgRural. A colheita está encerrada em Mato Grosso e na reta final em Goiás.

Segundo a consultoria, o tempo firme persistiu na semana passada como o maior aliado da colheita da safrinha 2022 de milho, que teve bom avanço nos Estados de calendário mais tardio.

“A previsão de chuva no fim de semana no Paraná, Mato Grosso do Sul e São Paulo também estimulou o avanço das máquinas antes que a umidade chegasse”, destacou a AgRural.

Safra de verão

A semeadura do milho verão da safra 2022/23 já teve início no Rio Grande do Sul. Conforme a AgRural, com boa umidade no solo, previsão de mais chuva e sem sinais de geada no curto no prazo, os produtores da Fronteira Oeste estão com as plantadeiras em campo, levando o total plantado no Estado gaúcho a 5,5%, o que representa 1,5% da área do Centro-Sul do Brasil.

A ideia dos produtores é colher esse primeiro milho no fim de dezembro e início de janeiro e, na sequência, fazer safrinha de soja.