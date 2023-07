Colheita da safrinha de milho atinge 27% da área no Centro-Sul

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 10/07/2023 - 17:56 Compartilhe

São Paulo, 10/07 – A colheita da safrinha de milho 2023 atingiu 27% da área cultivada no Centro-Sul do Brasil, até quinta-feira, 6, em comparação com 17% uma semana antes e 41% no mesmo período do ano passado, segundo levantamento da AgRural, que acrescenta que o tempo predominantemente seco registrado na última semana deu mais ritmo aos trabalhos. A pesquisa mostra que Mato Grosso continua na dianteira e apresenta produtividades muito boas, embora ainda haja atraso em comparação com 2022.

“Ainda que a expectativa dos produtores continue sendo de altas produtividades em praticamente todo o Centro-Sul, a possibilidade de temperaturas mais baixas, com eventual formação de geada, é fonte de preocupação em áreas mais tardias do norte do Paraná e do sul de Mato Grosso do Sul, onde ainda há muitas lavouras em enchimento de grãos”, ponderou a AgRural. “A esta altura, porém, eventuais danos causados pelo fenômeno tendem a não exercer grande impacto sobre o tamanho da safrinha brasileira”, observou.

No fim de junho, a AgRural elevou sua estimativa e produção de milho na safrinha 2023 do Brasil de 97,9 milhões para 102,9 milhões de toneladas. Com isso, a produção total da temporada 2022/23 (primeira, segunda e terceira safra somadas) é estimada agora em 132,3 milhões de toneladas.

