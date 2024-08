Colheita da safrinha de milho 2024 atinge 98% no Centro-Sul, diz AgRural

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 12/08/2024 - 12:17 Para compartilhar:

São Paulo, 12 – A colheita da safrinha de milho 2024 atingia 98% da área cultivada no Centro-Sul do Brasil, até quinta-feira, 8, em comparação com 95% uma semana antes e 71% no mesmo período do ano passado (safrinha 2023), de acordo com dados da AgRural.

Os trabalhos estão encerrados em Mato Grosso e avançam sobre os últimos talhões nos demais Estados do Centro-Sul, conforme as lavouras vão ficando prontas. As maiores áreas ainda por colher estão no norte do Paraná. “Como as lavouras já estão bastante adiantadas, não se espera perda, mesmo com a onda de frio iniciada no fim de semana”, destaca.

Safra 2024/25

A AgRural informa que, com a colheita da safrinha 2024 finalizada, a empresa retomará a divulgação dos comunicados semanais para a imprensa em setembro, com os primeiros números de plantio da safra 2024/25 de milho verão e soja.