Colheita da safrinha de milho 2024 atinge 95% no Centro-Sul, diz AgRural

Estadão Conteúdo
05/08/2024 - 15:02

São Paulo, 5 – A colheita da safrinha de milho 2024 atingiu 95% da área cultivada no Centro-Sul do Brasil, na quinta-feira passada (1º de agosto), em comparação com 91% uma semana antes e 64% no mesmo período do ano anterior (safrinha 2023), de acordo com levantamento da AgRural.

Os trabalhos estão virtualmente encerrados em Mato Grosso, onde a produtividade média superou a expectativa inicial graças ao clima predominantemente favorável ao longo da safra. Nos demais Estados, a colheita está muito próxima do fim, com boas produtividades na maior parte de Goiás, mas rendimentos mais baixos no Paraná, Mato Grosso do Sul, São Paulo e Minas Gerais por causa da irregularidade das chuvas e do calor durante o desenvolvimento das lavouras.

“A região com mais milho ainda por colher é o norte do Paraná, onde o avanço das máquinas continua confirmando as perdas causadas pelos problemas climáticos”, comentou a AgRural.