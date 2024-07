Colheita da safrinha de milho 2024 atinge 83% no Centro-Sul, diz AgRural

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 22/07/2024 - 11:25 Para compartilhar:

São Paulo, 22 – A colheita da safrinha de milho 2024 alcançou 83% da área cultivada no Centro-Sul do Brasil, até quinta-feira passada, dia 18, em comparação com 74% uma semana antes e 47% um ano atrás (safrinha 2023), de acordo com levantamento da AgRural. Com os trabalhos na reta final em Mato Grosso, as atenções se voltam para os outros Estados, disse a AgRural. “Embora os porcentuais estejam muito à frente das médias históricas, as chuvas seguraram o avanço das máquinas pela segunda semana seguida em áreas do Paraná, Mato Grosso do Sul e São Paulo. Não há relatos de problemas de qualidade, porém”, explicou.