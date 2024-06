Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 03/06/2024 - 11:33 Para compartilhar:

São Paulo, 3 – A colheita da safrinha de milho 2024 atingiu 4,7% da área cultivada no Centro-Sul do Brasil, na quinta-feira, 30, em comparação com 2% na semana passada e 1,4% um ano atrás (safrinha 2023), de acordo com levantamento da AgRural.

“Os trabalhos continuam puxados por Mato Grosso, onde as produtividades surpreendem positivamente, e pelo Paraná, que tem perdas causadas pelo calor e pela irregularidade das chuvas”, informou a AgRural.