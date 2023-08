Colheita da safra gaúcha de trigo deve começar em setembro, diz FecoAgro/RS

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 15/08/2023 - 16:16 Compartilhe

São Paulo, 15 – A safra de trigo do Rio Grande do Sul, em desenvolvimento, deve começar a ser colhida em setembro, segundo a Federação das Cooperativas Agropecuárias do Estado do Estado (FecoAgro/RS). “Até agora o clima se comportou de uma forma neutra. Tivemos alguns problemas pontuais, mas, de maneira geral, não houve problemas como frio e geadas”, disse em nota o presidente da entidade, Paulo Pires.

Para ele, a maior preocupação do produtor é quanto à liquidez do mercado. “Temos um cenário em que a exportação não é favorável. Não temos a mínima organização de como vai funcionar a questão do preço mínimo. Esta é a grande expectativa do produtor.”

Pires destacou os “preços baixíssimos” do cereal e a oferta “abundante de trigo no mundo”.

