Colheita da safra de soja 2019/20 atinge 76% da área cultivada, diz AgRural

São Paulo, 30 – A colheita de soja na safra 2019/20 atingiu 76% da área cultivada no Brasil na quinta-feira, 26, de acordo com levantamento da AgRural. O número representa avanço de 10 pontos porcentuais em uma semana, é igual ao apurado um ano atrás e supera a média de cinco anos.

Segundo comunicado da consultoria, o tempo seco tem favorecido o avanço dos trabalhos no Rio Grande do Sul, onde a quebra de safra já está consolidada e os produtores não esperam mais recuperação da produtividade.

Em contrapartida, no Matopiba (iniciais dos Estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia), as chuvas frequentes dificultam a colheita em parte da região. Mas, mesmo com umidade elevada, os produtores avançam com as máquinas para evitar eventuais perdas de qualidade.

No início de março, a AgRural reduziu sua estimativa de produção de soja na safra 2019/20 do Brasil para 124,3 milhões de toneladas. Uma nova revisão da estimativa será feita no início de abril.

Milho

O plantio da segunda safra de milho de 2019/20, também chamada de safrinha, alcançou 99% da área prevista para o Centro-Sul do Brasil, na quinta-feira.

Conforme a AgRural, as atenções continuam concentradas nas áreas que têm recebido pouca chuva neste mês de março. As preocupações estão nos Estados de Mato Grosso do Sul, Paraná e São Paulo.